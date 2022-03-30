ФАС проведёт антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьютеров сахара

Федеральная антимонопольная служба проведёт антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьютеров сахара — ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея» и ООО «Сударушка». Как сообщается на сайте ведомства, проверки проводятся в связи с резким повышением цен на сахар и его сокращением в торговых сетях. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

ФАС России произведёт оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке, — сказано в сообщении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России в результате внеплановых антикартельных проверок выявила признаки нарушения законодательства крупнейшими в РФ производителями сахара. Как сообщалось, ООО «Продимекс» подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, что вызвало рост розничных цен на сахар. Против «Продимекса» возбудили уголовное дело. При этом юрист Ян Чеботарёв пояснил, что дело само по себе не означает установленности виновного, а штраф назначат, лишь установив факт картельного сговора.

Как писала газета «Известия», часть российского бизнеса стала активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, в разы поднимая цены на продукцию, включая старые партии.