ФАС проверит цены на мясо компании «Мираторг»

Федеральная антимонопольная служба проведёт антикартельную проверку в отношении крупнейшего российского производителя мяса . Как сообщается на сайте ведомства, компанию подозревают в нарушения антимонопольного законодательства, детали не раскрываются.

Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию, — отмечается в сообщении.

Как писала газета «Известия», часть российского бизнеса стала активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, в разы поднимая цены на продукцию, включая старые партии. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведёт антикартельные проверки пяти крупнейших дистрибьютеров сахара — ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея» и ООО «Сударушка». Стало известно, что проверки проводятся в связи с резким повышением цен на сахар и его сокращением в торговых сетях. Компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

До этого Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки нарушения законодательства крупнейшими в РФ производителями сахара. Как сообщалось, ООО «Продимекс» подозревают в незаконной координации работы ретейлеров, что вызвало рост розничных цен на сахар.