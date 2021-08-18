ФАС проследит за уловом сетей: может ли служба снизить цены на продукты

Борьба с ценами на продукты стала одним из главных направлений удара по российской неустроенности. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФАС проконтролировать работу торговых сетей и привлечь к этому исполнительную власть на местах. Срок, в который надо уложиться, — до 1 сентября. Почему именно сети, справится ли с задачей Федеральная антимонопольная служба и можно ли реально снизить цены — обо всём этом в материале NEWS.ru.

«Сметана, яйца и морковка»

Только ленивый не ругал правительство либо за выросшие цены, либо за борьбу с ними. Популярные Telegram-каналы разразились критикой в адрес решения проверить розничные сети на предмет ценообразования. Однако большим и серьёзным СМИ следует высказываться взвешенно и опираться на факты.

Не надо приводить никаких доказательств того, что цены выросли, это знает любая домохозяйка. А вот чтобы объяснить, из-за чего это произошло, потребуются недюжинные способности. Президент, например, дал указание ФАС разобраться с этим. Следовательно, есть подозрения в монопольном сговоре, хотя ещё недавно речь шла о мировой конъюнктуре. И действительно, раз другие страны готовы покупать продукты по более высоким ценам, кто же повезёт их в Россию, где цены якобы были ниже. Получается, что надо подгонять внутренний рынок под общий уровень. Вот такое объяснение. Насколько оно точно? Ведь прибыль и издержки в международной торговле всегда относительны. Но это то, что касается импорта, а как же отечественный продукт? Ведь мы уже несколько лет занимаемся импортозамещением и продовольственной безопасностью. И этот вопрос стал камнем преткновения для правительства.

Однако объяснять, почему морковь, выросшая в российской земле, дорожает, так никто и не стал. Возможно, потому, что пришлось бы упомянуть, что семена для посадки используются импортные. Так как в противном случае фермеры чаще бегут строчить в специализированные чаты вопрос: «Почему она не взошла?» Ещё пришлось бы вспомнить, что в сёлах некому работать, что большие города «высасывают» людей из близлежащих окраин, а те, кто там остаётся, пополняют чаще всего местные кладбища от пьянства, нежели городские овощные рынки. Пришлось бы объяснять, почему в сёлах пьют, а это вообще завело бы в очень неприятные темы. Поэтому и решили обратить внимание на прилавки супермаркетов, которые берут продукцию у крупных агрохолдингов или везут из-за рубежа.

Командовать сетями будет ФАС

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как только в ФАС услышали своё «имя» в президентских рекомендациях, вероятно, возникла необходимость предложить какую-то схему, по которой ведомство будет прорабатывать сети. Заявили о возможном «антиконкурентном сговоре». И почему-то Федеральная антимонопольная служба решила опереться на какие-то обращения граждан, а не на конкретное распоряжение главы государства. Возможно, потому, что пока неизвестно, куда выведет «прямая» этого расследования. Насколько вообще предположение о сговоре адекватно ситуации? Может, у ФАС нет других рычагов и схем? В связи с этим непонятно, может ли она вообще этим заниматься и есть ли какой-то приемлемый механизм регулирования цен у российской государственной машины.

Критики решения справедливо полагают, что ценообразование требует достаточно тонкой настройки. Однако ФАС как раз это учитывает. И может вмешаться, только выписав штраф — до 15% от годовой выручки компаний. И непонятно, как это повлияет на снижение цен. Даже если каким-то чудом сговор будет подтверждён, а штраф уплачен, сети в лучшем случае снизят цены только показательно на какую-то группу товаров, оставив за собой право зарабатывать теперь и на выплату штрафа, размер которого должен снизиться, если доход компаний упадёт. Так себе мера.

Кроме того, поползли слухи, что угроза штрафа — это лишь форма давления на ретейл. Служба заботливо напомнила, что оборот розничных сетей за 2020 год составил 4 трлн рублей, и значит, штраф будет немаленький. Кому сигнал — сетям или обществу? Устрашить объёмами штрафа одних или успокоить других? Дескать, всё, что нужно, уже делается и все потенциальные виновники как на ладони. Даже появилось сообщение, что ФАС проведёт закрытую встречу с руководством Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). Но в самом ведомстве эту информацию опровергли . Как бы там ни было, сети выбраны в качестве мишени неслучайно.

Я знаю, что ты тоже знаешь

С одной стороны, у общества существует чёткий триггер — это повышение цен на продукты. По негласным принципам управления, это наиболее сильная причина, вызывающая максимальное общественное недовольство. Именно поэтому правительство всячески старается показать — мы с этим боремся. С другой стороны, руководство страны прекрасно знает причины роста цен и, скорее всего, понимает, что народ тоже о них догадывается. А значит, совсем в бить в пустоту опасно, надо бить по целям. Бить, но не убить.

Дело в том, что вся российская экономика организована вокруг централизованных решений, а не спонтанного многообразия. Кто помог сетям завоевать российский рынок? Например, X5 Retail Group приобрела в 2006 году OOO Metronom AG, в результате чего компания стала собственником около 33 тысяч квадратных метров магазинных площадей в коммерчески привлекательных районах Москвы. Вот что говорилось об X5 на сайте известного агрегатора коммерческой информации Alacra, Inc в 2007 году:

Крупнейший в России розничный торговец продуктами питания, занимающий доминирующее положение на прибыльных рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Стратегия агрессивного роста и непрозрачный российский рынок недвижимости неизбежно ведёт к увеличению потребности для капитала.

Таким образом эксперты дают инвесторам информацию о потенциале роста X5 Retail Group, которая уже тогда имела доминирующее положение на рынке — совокупное количество магазинов в два раза превышало второго по численности конкурента ОАО «Седьмой континент».

А вот что сохранилось в русскоязычном сегменте Сети на страничке за 2006 год:

Москва по-прежнему продолжает демонстрировать прирост числа сетевых операторов. Интенсивное вытеснение современными форматами торговли устаревших происходит во многом за счёт дальнейшего развития уже существующих и появления новых сетевых игроков.

И далее там же: «происходят качественные сдвиги в розничной торговле». Завершает весь документ прекрасный пассаж: «Путём поглощения мелких розничных сетей происходит концентрация и консолидация капитала в отрасли розничной торговли».

Таким образом, авторы этого чудесного текста зафиксировали переломный момент в российской розничной торговле. Они же подчёркивают, что в 2005 году продовольственный сектор составлял 45,9% от всего оборота розницы в России, при этом 22,5% — доля Москвы. И доминирующее положение на этом рынке занимают сети.

Вслед за монополизацией рынка продуктовой розницы местными игроками в Россию пустили и иностранных сетевиков. Причём об этом рапортовали с радостью. Высшая школа экономики писала : «Главным признаком глобализации торговли считается приход в страну глобальных ретейлеров, что мы и наблюдаем сегодня во всей красе». И далее констатировала, что начиная с 2000 года прирост объёмов торговли только в секторе гипермаркетов и супермаркетов не опускался ниже 40%, и только сектор продуктовой розницы до 2010-го ежегодно будет прибавлять в весе по 16% при том, что «на Западе рост этого сегмента не превышает 5% в год».

Экономист Светлана Авдашева из ВШЭ отмечала в 2007 году, что радоваться потребителям придётся недолго: «По мере того как крупные сети будут вытеснять несетевые магазины, на рынке начнёт происходит концентрация. И когда там останется мало участников, у сетей неизбежно возникнет соблазн повысить цены».

Гильотина малой продуктовой розницы в России

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подводя итоги, обратим внимание, что специалистам многое было понятно давно. И куда только смотрели антимонопольщики? А может быть, это всё-таки не их компетенция? С одной стороны, мы видим конкуренцию сетей между собой, хотя и существуют среди них такие гиганты, как X5. А с другой — монопольным оказывается целый вид продуктовой розницы с качественным изменением всего рынка. Когда сети его завоевали, изменилась сама культура торговли. И повлиять на это ФАС уже не в силах.

Можно хорошо заметить, как с 2006 года начинается стагнация малого бизнеса в России, и это касается не только продуктов питания, а абсолютно всех сфер, где сети вытеснили индивидуальных предпринимателей. И сейчас в сетях не только растут цены, в них происходит и кое-что похуже. Владельцы ретейла экономят повсеместно на сотрудниках. Электронные кассы и дефицит специалистов в торговых залах — всё это неотъемлемые признаки крупной розницы. Низкие зарплаты большинства сотрудников — это тоже неоспоримый факт.