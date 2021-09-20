ФАС пригрозила судом Booking.com за невыплату штрафа в 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба намерена подать в суд на портал Booking.com, если компания не выплатит наложенный на неё оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей. Выполнение же решения будет способствовать в том числе развитию конкуренции. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя ФАС Пётр Иванов.

Иванов отметил , что ранее все иностранные компании, которым надлежало выплатить штрафы по решению ФАС, их выплачивали. Он выразил уверенность, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС будет способствовать развитию конкуренции и позволит другим агрегаторам предоставлять услуги на конкурентных условиях с Booking.com.

Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену, — заключил представитель ФАС.

14 сентября сервис оспорил штраф ФАС в размере 1,3 млрд рублей, наложенный по признакам доминирования на рынке. По данным ФАС, сервис навязывал отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.

Например, заключивший с Booking соглашение о публикации данных о своих услугах отель, согласно договору, не мог предлагать клиентам более выгодные условия на своих интернет-ресурсах или на стойке информации. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы.