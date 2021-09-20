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ФАС пригрозила судом Booking.com за невыплату штрафа в 1,3 млрд рублей

08:43, 21 сентября 2021
ФАС пригрозила судом Booking.com за невыплату штрафа в 1,3 млрд рублей Фото: Shingo Tosha/AFLO/Global Look Press
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Федеральная антимонопольная служба намерена подать в суд на портал Booking.com, если компания не выплатит наложенный на неё оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей. Выполнение же решения будет способствовать в том числе развитию конкуренции. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя ФАС Пётр Иванов.

Иванов отметил, что ранее все иностранные компании, которым надлежало выплатить штрафы по решению ФАС, их выплачивали. Он выразил уверенность, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС будет способствовать развитию конкуренции и позволит другим агрегаторам предоставлять услуги на конкурентных условиях с Booking.com.

Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену, — заключил представитель ФАС.

14 сентября сервис оспорил штраф ФАС в размере 1,3 млрд рублей, наложенный по признакам доминирования на рынке. По данным ФАС, сервис навязывал отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.
Например, заключивший с Booking соглашение о публикации данных о своих услугах отель, согласно договору, не мог предлагать клиентам более выгодные условия на своих интернет-ресурсах или на стойке информации. Арбитражный суд Москвы поддержал решение Федеральной антимонопольной службы.

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