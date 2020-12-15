ФАС предупредила о внеплановых проверках по ценам на продукты

https://static.news.ru/photo/0b25c250-3f13-11eb-8a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба будет проводить внеплановые проверки, если будет задерживаться исполнение решений по снижению цен на базовые продукты. Специалисты ведомства уже подготовили все документы, связанные с работой по снижению цен.

ФАС особо предупредила о том, что принимаемые меры будут носить продолжительный характер и применяться постоянно. Также подготовлен план на случай неисполнения решений по снижению цен, проведения внеплановых проверок и по возбуждению дел по фактам нарушения законодательства, сообщается на сайте антимонопольной службы.

В таком же режиме работают территориальные управления ФАС, которые собирают и обрабатывают информацию и обращения населения по ценам на продукты питания.

На оперативном совещании премьер-министра Мишустина с вице-премьерами, которое состоялось 14 декабря, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что цены производителей на сахар снизятся до 36 руб. за кг, розничные — до 46 руб. за кг. Цены производителей на подсолнечное масло снизятся до 95 руб., розничные — до 110 руб. за литр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, закрепляющие решения по стабилизации цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.