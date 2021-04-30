ФАС призвала «дочку» ЛУКОЙЛа снизить цены на бензин

https://static.news.ru/photo/cb8bcc0a-a9c2-11eb-bf03-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Калмыцкое УФАС России вынесло предупреждение «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» о необходимости снижения цен на АЗС Элисты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным ФАС, на некоторых заправках стоимость поднималась днём на 40–60 копеек за литр, а ночью падала на 10 копеек. Как уточняется, таким образом «дочка» ЛУКОЙЛа проводила маркетинговые акции на отдельных АЗС для повышения лояльности клиентов и их равномерного распределения в течение дня.

УФАС признало подобные действия необоснованными как с экономической, так и с технологической точек зрения и вынесло «предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция». Теперь компания обязана до 11 мая текущего года выполнить требование.

Отмечается, что ФАС зафиксировала завышение цен в период с января по апрель текущего года.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов предположил, что стоимость бензина к концу года вырастет на 8%, этот прогноз более всего относится к самой популярной марке бензина АИ-92. При этом владельцы автозаправок ожидают, что рост цен на бензин не превысит 5%.