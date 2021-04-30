ФАС призвала «дочку» ЛУКОЙЛа снизить цены на бензин

Калмыцкое УФАС России вынесло предупреждение «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» о необходимости снижения цен на АЗС Элисты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По данным ФАС, на некоторых заправках стоимость
УФАС признало подобные действия необоснованными как с экономической, так и с технологической точек зрения и вынесло «предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция». Теперь компания обязана до 11 мая текущего года выполнить требование.
Отмечается, что ФАС зафиксировала завышение цен в период с января по апрель текущего года.
Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов предположил, что стоимость бензина к концу года вырастет на 8%, этот прогноз более всего относится к самой популярной марке бензина АИ-92. При этом владельцы автозаправок ожидают, что рост цен на бензин не превысит 5%.