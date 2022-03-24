ФАС предложила привлекать к ответственности участников рынка за спекуляцию

Федеральная антимонопольная служба рассматривает возможность расширения антимонопольного законодательства на участников рынка, завышающих цены в период повышенного спроса. Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей, сообщают «Известия».

ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет, — сообщили изданию в антимонопольной службе.

На сегодня запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении крупных компаний предусмотрен статьёй 10 ФЗ-135 о защите конкуренции. Действующая редакция КоАП предусматривает оборотные штрафы до 0,15% от выручки за нарушение вышеуказанных норм. Но это не касается более мелкого ретейла.

Такую же инициативу направил в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко.

На фоне кризиса некоторые продавцы одежды увеличили стоимость позиций до 80%. Вдвое выросли в цене контактные линзы на маркетплейсах. Есть предложения о продаже тампонов по 1300 рублей за пачку.

Ранее сообщалось, что российский бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в стране в своих целях, в разы взвинчивая цены на продукцию, включая старые партии. В обувном магазине «Рандеву» суммарное повышение стоимости пары обуви составило 3–7 тысяч рублей в среднем за полторы недели.