https://static.news.ru/photo/79b07aa4-d924-11e9-8acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что продажа 25% и одной акции авиакомпании «Победа» пойдёт на пользу рынку. Об этом заявил глава службы Игорь Артемьев.

По его мнению, это поможет привлечь инвесторов, передаёт ТАСС . Артемьев пояснил, что на деньги от продажи акций «Аэрофлот» сможет создать ещё один лоукостер.

«Аэрофлот» — сильная компания, которая умеет создавать лоукостеры, а другие наши компании пока не научились это делать. Поэтому если он сделает на эти деньги следующего лоукостера и потом будет продавать компании на рынок, как инкубатор, то он будет продавать их компаниям-конкурентам. В этом случае у нас появятся несколько лоукостеров, что позитивно скажется на рыночной конкуренции, — сказал Артемьев.

При этом развитие конкуренции могло бы способствовать появлению лоукостеров в странах СНГ.

В середине августа замглавы ФАС Александр Редько заявил, что авиакомпания «Победа» должна развивать внутрироссийские направления или выходить из состава группы «Аэрофлот». По его словам, наличие маршрута лоукостера на внутреннем рынке заставляет других перевозчиков снижать цены на билеты.

Ранее News.ru писал, что сотрудники авиакомпании «Победа» не пустили на рейс как минимум семь пассажиров, которые пришли к выходу позже разрешённого. Клиенты уверены, что в аэропорту не было информации о начале посадки на рейс.