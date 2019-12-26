Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ООО «Хэдхантер», управляющее сервисом по поиску работы (HeadHunter), нарушителем закона о защите конкуренции. По данным ведомства, действия компании создавали препятствия для разработчиков аналогичных приложений по подбору персонала.
Действия компании привели к ограничению доступа хозяйствующих субъектов, предоставляющих программное обеспечение по автоматизированному подбору персонала, на товарный рынок услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей, работодателей и кадровых агентств в сети Интернет, — говорится в сообщении ФАС.
Ведомство предписало ООО «Хэдхантер» устранить допущенные нарушения.
Как писал NEWS.ru, ФАС потребовала объяснений от телевещателей по поводу их ультиматума в адрес операторов. В середине декабря телеканалы ввели ограничения и написали ряд требований, которые касаются правил трансляции в Интернете. Ведомство попросило разъяснить ситуацию и назвать основания для ограничений. Сообщается, что письма получили каналы НМГ, «Газпром-Медиа» и ВГТРК.