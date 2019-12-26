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В пресс-службе Министерства труда сообщили, что численность рабочей силы старше 15 лет по состоянию на ноябрь 2019 года составила 76,2 млн человек, из них занятых экономической деятельностью 72,7 млн человек.

Уровень общей безработицы в ноябре 2019 года составил 4,6%, — отметили в ведомстве. По данным ведомства, в конце ноября 2019 года на регистрационном учёте в органах службы занятости состояло 664...