Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала «Газпрому» увеличить объёмы реализации природного газа на бирже. Объём неудовлетворённого спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 млрд кубометров. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте службы.
Отмечается, что рекомендации, направленные 21 сентября,
Начиная с 9 августа 2021 года компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объёма продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело <...> к увеличению биржевых цен, — отмечается в сообщении.
Ранее жителей Великобритании возмутили обвинения в адрес России о том, что она якобы срывает поставки газа и это привело к резкому росту цен. Читатели издания Daily Express считают, что в сложившейся ситуации вина полностью лежит на руководстве Евросоюза, а действия России полностью соответствуют условиям контракта.