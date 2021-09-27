ФАС попросила «Газпром» увеличить объёмы продаж природного газа

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Минфин поддержал идею о трансформации «замороженной» накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). В правительстве обсуждают очередную реформу накопительных пенсий, стимулы для добровольного перехода граждан в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование. Именно объём этих стимулов обеспечит успех перезапуска ОПС, пишет «Коммерсант».

24 сентября у министра финансов Антона Силуанова состоялось совещание, посвящённое вопросам о накопительной компоненте ОПС и добровольных пенсионных программах. Важнейшим решением стало принципиальное согласие Минфина на трансформацию накопительного компонента ОПС...