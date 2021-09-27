16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

ФАС попросила «Газпром» увеличить объёмы продаж природного газа

10:24, 27 сентября 2021
ФАС попросила «Газпром» увеличить объёмы продаж природного газа Фото: gazprom.news/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала «Газпрому» увеличить объёмы реализации природного газа на бирже. Объём неудовлетворённого спроса в результате снижения поставок в августе составил 1,1 млрд кубометров. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте службы.

Отмечается, что рекомендации, направленные 21 сентября, призваны установить справедливую стоимость газа и достичь соответствующего показателя продажи газа на биржевых торгах.

Начиная с 9 августа 2021 года компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объёма продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело <...> к увеличению биржевых цен, — отмечается в сообщении.

Ранее жителей Великобритании возмутили обвинения в адрес России о том, что она якобы срывает поставки газа и это привело к резкому росту цен. Читатели издания Daily Express считают, что в сложившейся ситуации вина полностью лежит на руководстве Евросоюза, а действия России полностью соответствуют условиям контракта.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео