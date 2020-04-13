ФАС поймала московские аптеки на недобросовестной торговле масками

https://static.news.ru/photo/d02bf5fe-7d73-11ea-bbfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о недобросовестной конкуренции при продаже медицинских масок аптеками «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов» в Москве.

Проверка показала, что маски продавали только в количестве нескольких штук и только в комплекте с другими товарами — например, с витаминами и санитайзерами. Если покупатель отказывался от приобретения полного набора, в продаже масок ему отказывалось. Владельцам сетей выдали предупреждения о необходимости прекратить торговлю подобным образом.

Это непозволительное поведение. Установление подобных условий для приобретения медицинских масок и прочих необходимых сейчас гражданам товаров недопустимо и будет всячески пресекаться, — приводятся в сообщении ведомства слова руководителя Московского УФАС Екатерины Соловьевой.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно обращаться с медмаской. Одно изделие нельзя носить дольше двух часов, иначе использующий его человек становится источником инфекции. Также индивидуальное средство защиты не должно быть мокрым. Представитель ВОЗ подчеркнула, что медицинская маска не может полностью защитить человека от инфекции. Как отметила Вуйнович, инфекция точно попадёт в организм, если использовать только одно средство защиты, при этом забывая о соблюдении дистанции и личной гигиене.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончалось 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов, писал NEWS.ru.