https://static.news.ru/photo/7f89d784-5c84-11ea-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует открыть несколько новых картельных дел. Причиной стал рост цен на медицинские маски.

По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут ещё, — цитирует ТАСС заместителя главы ведомства Андрея Цариковского.

ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей 7 февраля 2020 года. В некоторых регионах цены выросли в десятки раз.

NEWS.ru информировал ранее, что специалисты объяснили увеличение стоимости медицинских масок. По их словам, оно связано с истощением запасов у производителей и поставщиков.