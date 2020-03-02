Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует открыть несколько новых картельных дел. Причиной стал рост цен на медицинские маски.
По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут ещё, — цитирует ТАСС заместителя главы ведомства Андрея Цариковского.
ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей 7 февраля 2020 года. В некоторых регионах цены выросли в десятки раз.
NEWS.ru информировал ранее, что специалисты объяснили увеличение стоимости медицинских масок. По их словам, оно связано с истощением запасов у производителей и поставщиков.
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