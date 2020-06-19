ФАС планирует за два месяца рассмотреть дело против «РусГидро»

https://static.news.ru/photo/02d0694e-b20e-11ea-b522-fa163e074e61_660.jpg Фото: РусГидро/vk.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие картельного сговора при ремонтных работах на Саяно-Шушенской ГЭС. В ведомстве считают, что компания «РусГидро» могла создать преимущественные условия при торгах по выполнению работ.

Как рассказал РИА Новости начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, ведомству нужно около двух месяцев, чтобы закончить рассмотрение дела против энергетической компании.

ФАС инициировала расследование в отношении «РусГидро» в октябре 2019 года. В ведомстве считают, что организация создала особые условия на торгах по выполнению строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС для компании «Стройлайн». Дело было возбуждено также против самого «Стройлайна» и компании «Вымпел» по признакам сговора в ходе закупок в сфере строительства.

«РусГидро» является владельцем Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии — одной из крупнейших гидроэлектростанций в РФ с мощностью 6,4 ГВт. В 2009 году на станции произошла крупная авария из-за срыва крышки гидроагрегата № 2, погибли 75 человек. В 2017 году «РусГидро» отчиталась о завершении ремонтных работ на ГЭС.

Ранее ФАС приняла две жалобы на 100-миллиардную закупку «Газпромом» труб большого диаметра, передавал NEWS.ru. В самой энергетической компании эти жалобы назвали попыткой сорвать инвестпроекты.