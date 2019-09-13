https://static.news.ru/photo/0f2c7e3a-d61d-11e9-afff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) перенесла на конец октября текущего года рассмотрение дела против компании Apple в связи с действиями разработчика на рынке приложений для операционной системы iOS.

Расследование в отношении технологического гиганта началось после жалобы «Лаборатории Касперского». Претензии связаны с отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны «яблочных», пишет ТАСС .

Кроме того, ФАС приводит данные, согласно которым ещё 11 разработчиков таких же приложений по всему миру столкнулись с отклонениями или ограничениями функционала.

Как ранее писал News.ru, в начале августа Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок. Также ограничения затронули приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино.