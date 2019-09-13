Фото: Frank Duenzl/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) перенесла на конец октября текущего года рассмотрение дела против компании Apple в связи с действиями разработчика на рынке приложений для операционной системы iOS.

Расследование в отношении технологического гиганта началось после жалобы «Лаборатории Касперского». Претензии связаны с отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны «яблочных», пишет ТАСС.

Кроме того, ФАС приводит данные, согласно которым ещё 11 разработчиков таких же приложений по всему миру столкнулись с отклонениями или ограничениями функционала.

Как ранее писал News.ru, в начале августа Apple запретила держателям своих банковских карт совершать целый ряд покупок. Также ограничения затронули приобретение криптовалют, лотерейных билетов и фишек в казино.

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