ФАС аннулировала госзакупку на обустройство дороги Уфа — Оренбург

https://static.news.ru/photo/aa9aefd4-fb0e-11ea-aefe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье»/ud-ufa.ru

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы аннулировало закупку на обустройство трассы Р-240 Уфа — Оренбург за 186 млн рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По его данным, 186 млн рублей из федерального бюджета планировалось выделить на установку металлического барьерного ограждения и элементов обустройства на участке трассы. В начале сентября 2020 года был назван победитель аукциона — компания «РусРемСтрой» из Казани. Её заявка, единственная из всех поданных, была признана соответствующей.

Позже тюменская организация «Меганефть» подала жалобу, в которой указала, что комиссия заказчика, Федерального управления автодорог «Приуралье», неправомерно отклонила заявку компании. ФАС провела проверку и выявила целый ряд нарушений. В частности, антимонопольная служба выяснила, что «Меганефть» заполнила заявку в соответствии с инструкцией, а заказчик отклонил её неправомерно. Кроме того, «Приуралье» нарушило сроки размещения разъяснений документации об аукционе. Также в ФАС отметили, что излишняя детализация инструкции к заполнению заявки ограничивает доступ к участию в аукционе, существенно усложняя процесс заполнения сведений о конкретных показателях, что в итоге и может стать формальным основанием для отказа. В связи с этим ФАС аннулировала закупку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Счётная палата РФ проверила исполнение бюджета в 2019 году Минтрудом и Рострудом, найден ряд нарушений и недостатков. Так, Минтруд в прошлом году допустил 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн рублей, больше всего — при предоставлении и использовании субсидий.