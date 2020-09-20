ФАС аннулировала госзакупку на обустройство дороги Уфа — Оренбург

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы аннулировало закупку на обустройство трассы Р-240 Уфа — Оренбург за 186 млн рублей.
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Позже тюменская организация «Меганефть» подала жалобу, в которой указала, что комиссия заказчика, Федерального управления автодорог «Приуралье», неправомерно отклонила заявку компании. ФАС провела проверку и выявила целый ряд нарушений. В частности, антимонопольная служба выяснила, что «Меганефть» заполнила заявку в соответствии с инструкцией, а заказчик отклонил её неправомерно. Кроме того, «Приуралье» нарушило сроки размещения разъяснений документации об аукционе. Также в ФАС отметили, что излишняя детализация инструкции к заполнению заявки ограничивает доступ к участию в аукционе, существенно усложняя процесс заполнения сведений о конкретных показателях, что в итоге и может стать формальным основанием для отказа. В связи с этим ФАС аннулировала закупку.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Счётная палата РФ проверила исполнение бюджета в 2019 году Минтрудом и Рострудом, найден ряд нарушений и недостатков. Так, Минтруд в прошлом году допустил 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн рублей, больше всего — при предоставлении и использовании субсидий.
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