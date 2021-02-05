ФАС оштрафовала картель, удерживавший цены на ГСМ

https://static.news.ru/photo/73177dfe-67f4-11eb-96b6-96000091f725_660.jpg Фото: Яндекс.Дзен

Штраф получило объединение компаний, намеренно завышавших цены на торгах на поставку горюче-смазочных материалов для государственных предприятий. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба в связи с нарушением картелем антиконкурентного соглашения.

На сайте ведомства сообщается, что картель действовал на всей территории Российской Федерации в течение нескольких лет. В числе заказчиков выступали, помимо прочих, коммунальные предприятия.

Затраты на покупку ГСМ по завышенной стоимости могли сказаться на тарифах для населения, - сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Представители ведомства подсчитали, что общая выручка группы компаний превысила 900 миллионов рублей. В свою очередь, штраф, наложенный на картель, составит более 400 миллионов рублей.

Кроме того, материалы дела направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) намерены оценить сделку «Яндекс.Такси» по покупке колл-центра службы грузоперевозок группы компании «Везёт». В «Яндекс.Такси» заявили, что не собираются получать одобрения регулятора, так как сделка не подпадает под критерии, требующие согласования.