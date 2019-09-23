Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, принадлежащая Правительству России, получила штраф от ФАС за слишком быструю рекламу в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Также ведомство оштрафовало рекламодателя — «Главстрой-СПб специализированный застройщик», сообщается на
Потребитель не мог воспринять информацию о проектной декларации и названии застройщика из-за формы подачи.
Как писал News.ru, ФАС может оштрафовать «Яндекс.Директ» из-за нарушения закона в контекстной рекламе. Речь идёт о рекламе работ и услуг, которые оказывает компания FastSert, не имеющая соответствующей аккредитации.