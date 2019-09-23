Туристическая отрасль Таиланда может потерять до 120 млн батов ($3,93 млн) после прекращения работы британской компании Thomas Cook («Томас кук»), рассказала заместитель главы Управления по туризму Таиланда по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Срисуда Ванапиньосак.

По её словам, прогноз основан на данных за 2018 год, когда клиенты Thomas Cook забронировали 27 тысяч ночей в гостиничных номерах азиатской страны, пишет газета «Бангкок пост». Самым популярным место...