https://static.news.ru/photo/baadc5f4-dac6-11e9-9be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ruaridh Stewart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google LLC на 100 тысяч рублей из-за распространения рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии.

По установлению факта нарушения Google LLC как рекламораспространителю ненадлежащей рекламы было выдано предписание об устранении нарушения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее американская компания уже была оштрафована за нарушение закона о рекламе из-за публикации объявлений о написании выпускных квалификационных работ.

Как писал News.ru, ФАС может оштрафовать «Яндекс.Директ» из-за нарушения закона в контекстной рекламе. Речь идёт о рекламе работ и услуг, которые оказывает компания FastSert, не имеющая соответствующей аккредитации.