Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google LLC на 100 тысяч рублей из-за распространения рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии.
По установлению факта нарушения Google LLC как рекламораспространителю ненадлежащей рекламы было выдано предписание об устранении нарушения, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее американская компания уже была оштрафована за нарушение закона о рекламе из-за публикации объявлений о написании выпускных квалификационных работ.
Как писал News.ru, ФАС может оштрафовать «Яндекс.Директ» из-за нарушения закона в контекстной рекламе. Речь идёт о рекламе работ и услуг, которые оказывает компания FastSert, не имеющая соответствующей аккредитации.