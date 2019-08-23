https://static.news.ru/photo/9eb26b2e-c5d2-11e9-9ecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: transfin-m.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) одобрила продажу компании «Трансфин-М» структуре бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера.

Как передаёт РИА Новости , ФАС ранее отказала «ТФМ-Гарант» в покупке компании и отложила рассмотрение ходатайства структуры. Было поставлено условие — устранить аффилированность с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности. Для этого Тайчеру пришлось оставить должность советника гендиректора РЖД на общественных началах.

После этого ФАС одобрила сделку. Это подтвердил представитель «ТФМ-Гарант».

Ранее News.ru писал о том, что планируемая советником гендиректора РЖД на общественных началах Алексеем Тайчером сделка объединит активы компаний «Трансфин-М» и «ВЭБ-Лизинг».