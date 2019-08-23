Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) одобрила продажу компании «Трансфин-М» структуре бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера.
Как передаёт РИА Новости, ФАС ранее отказала «ТФМ-Гарант» в покупке компании и отложила рассмотрение ходатайства структуры. Было поставлено условие — устранить аффилированность с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности. Для этого Тайчеру пришлось оставить должность советника гендиректора РЖД на общественных началах.
После этого ФАС одобрила сделку. Это подтвердил представитель «ТФМ-Гарант».
Ранее News.ru писал о том, что планируемая советником гендиректора РЖД на общественных началах Алексеем Тайчером сделка объединит активы компаний «Трансфин-М» и «ВЭБ-Лизинг».