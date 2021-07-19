ФАС одобрила приобретение «Сибуром» 100% голосующих акций «Таиф»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Сибур» о покуке 100% голосующих акций татарского нефтехимического холдинга «Таиф». При этом «Сибур» получил предписание о выполнении ряда условий. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в числе предписаний — обеспечить своими товарами потребности внутреннего рынка. Также компания не должна ущемлять права своих контрагентов при заключении договоров на поставку. Кроме того, «Сибур» не сможет отказаться от заключения договоров на поставки в РФ без экономических или технологических причин, если существует возможность поставки в рамках подобных договоров.

Ещё одно требование — необходимость реализации продукции по прямым долгосрочным контрактам с учётом возможности эффективной доставки товара.

Проект торговой политики по реализации каждого производимого товара с долей более 50% на товарном рынке в РФ «Сибур» должен представить в ФАС до 31 декабря текущего года.

«Сибур» и «Таиф» ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов, для этого на базе «Сибур холдинга» будет создана компания, в которой действующие акционеры «Таиф» получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы.

Ранее Топливный союз оценил возможность снижения цен на бензин.