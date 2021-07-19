ФАС одобрила приобретение «Сибуром» 100% голосующих акций «Таиф»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Сибур» о покуке 100% голосующих акций татарского нефтехимического холдинга «Таиф». При этом «Сибур» получил предписание о выполнении ряда условий. Об этом пишут «Известия».
По информации издания, в числе предписаний —
Ещё одно требование — необходимость реализации продукции по прямым долгосрочным контрактам с учётом возможности эффективной доставки товара.
Проект торговой политики по реализации каждого производимого товара с долей более 50% на товарном рынке в РФ «Сибур» должен представить в ФАС до 31 декабря текущего года.
«Сибур» и «Таиф» ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов, для этого на базе «Сибур холдинга» будет создана компания, в которой действующие акционеры «Таиф» получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы.
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