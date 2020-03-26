Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость американской валюты на Мосбирже прибавила более 1% по сравнению с предыдущей сессией — до отметки 79,1 рубля за единицу. Минимальный показатель 25 марта 2020 года составлял 76,97 рубля.

Евро также подорожал на 1% — до 85,35 рубля. Ослабление российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Фьючерсы с поставкой в мае на смесь марки Brent потеряли 2,25% — баррель...