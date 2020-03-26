Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе дать оценку росту цен на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказали в ФАС.
При установке нарушений Генпрокуратура собирается организовать прокурорские проверки. Сотрудники ведомства будут искать факты ценового сговора и нарушения антимонопольных норм,
Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть эталонных марок поднимаются на фоне сообщений о достижении сенаторами-демократами и администрацией президента США Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен