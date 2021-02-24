ФАС обязала «Яндекс» остановить дискриминацию сторонних ресурсов

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) предупредила «Яндекс» о необходимости в течение месяца обеспечить сторонние сервисы доступом к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов, говорится в материалах ФАС.
По информации ведомства, «Яндекс» создавал неравные (дискриминационные) условия через предоставление для собственных порталов преимуществ в продвижении и привлечении внимания юзеров в поисковой системе,
Также разработчика обязали обеспечить показ сторонних сайтов по единым принципам ранжирования, применяемым для формирования органической выдачи в поисковой системе «Яндекс», на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации собственных сервисов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС РФ начала новое разбирательство против оператора мобильной связи Tele2. Компанию заподозрили в необоснованном повышении тарифов на услуги для более 12 млн клиентов с 1 января 2021 года. По информации ведомства, предприятие повысило платежи в среднем на 13%, обосновывая решение ростом своих затрат. Предыдущее подобное решение Tele2 ФАС РФ 12 мая 2020 года также признала экономически необоснованным и потребовала привести показатели к уровню, действовавшему до совершения правонарушения. Предписание ФАС оператор до сих пор не выполнил и оспаривает его в суде.