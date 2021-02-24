ФАС обязала «Яндекс» остановить дискриминацию сторонних ресурсов

https://static.news.ru/photo/392f503c-76a2-11eb-bc86-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) предупредила «Яндекс» о необходимости в течение месяца обеспечить сторонние сервисы доступом к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов, говорится в материалах ФАС.

По информации ведомства, «Яндекс» создавал неравные (дискриминационные) условия через предоставление для собственных порталов преимуществ в продвижении и привлечении внимания юзеров в поисковой системе, передаёт официальный сайт ФАС.

Также разработчика обязали обеспечить показ сторонних сайтов по единым принципам ранжирования, применяемым для формирования органической выдачи в поисковой системе «Яндекс», на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации собственных сервисов, передаёт официальный сайт ФАС РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС РФ начала новое разбирательство против оператора мобильной связи Tele2. Компанию заподозрили в необоснованном повышении тарифов на услуги для более 12 млн клиентов с 1 января 2021 года. По информации ведомства, предприятие повысило платежи в среднем на 13%, обосновывая решение ростом своих затрат. Предыдущее подобное решение Tele2 ФАС РФ 12 мая 2020 года также признала экономически необоснованным и потребовала привести показатели к уровню, действовавшему до совершения правонарушения. Предписание ФАС оператор до сих пор не выполнил и оспаривает его в суде.