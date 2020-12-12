ФАС обвинили в подорожании красной рыбы в России

https://static.news.ru/photo/930a9018-3df8-11eb-bf25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Наценки крупных торговых сетей на рыбу часто сопоставимы с отпускными ценами, а нередко и превышают их. Между тем Федеральная антимонопольная служба на такое поведение торговых гигантов смотрит сквозь пальцы. Такое мнение высказал глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Сложились совершенно несообразные «наледи» на розничные цены, которые генерируются розничными сетями и оптовыми посредниками. Мы указали на то, что для горбуши, для кеты, для нерки, для красной икры объём торговой наценки сопоставим с размером отпускной цены. Отпускная цена — 200 рублей за килограмм, а наценка — 200 рублей. Отпускная цена на нерку — 420 рублей за килограмм, наценка — 450 рублей, — цитирует «Интерфакс» представителя организации.

Он отметил, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Росрыболовства Илья Шестаков согласились с данной оценкой. После этого в ФАС было подготовлено обращение.

Зверев добавил, что ведомство «сквозь пальцы» смотрит на систему ценообразования в сетевых гигантах. Он рассчитывает на то, что после того, как на проблему цен на продовольствие обратил внимание президент, ситуация поменяется.

Накануне президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Между тем стало известно, что сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены 14 декабря. При этом он заявил, что ряд мер уже принят. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, писал NEWS.ru.