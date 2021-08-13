ФАС обвинила сеть «Магнит» в препятствовании антикартельной проверке

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что торговая сеть «Магнит» препятствует проведению проверки, должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности. Видеозапись, подтверждающая препятствование, опубликована в Telegram.

На записи мужчина, лица которого не видно, отказывается пропускать в магазин работников ФАС и требует предъявления пропуска. Об аналогичных действиях представителей других торговых сетей не сообщалось.

Между тем на фоне проверок акции сетей «Лента», «Магнит» и Х5 Retail Group снизились в ходе торгов на Московской бирже. Как сообщает ТАСС, к 14:32 мск акции Х5 Retail Group снижались на 0,5%, до 2 тыс. 444 руб. за бумагу, депозитарные расписки «Ленты» потеряли в цене 0,39% и торговались на уровне 227,3 руб. за бумагу, акции «Магнита» подешевели на 1,41% и стоили 5 тыс. 459,5 руб. за бумагу.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России проводит выездные антикартельные проверки крупнейших торговых сетей — «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Проверки связаны с обращениями граждан о росте цен. ФАС России произведёт оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

В случае нарушения закона о защите конкуренции против компаний будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, им может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.