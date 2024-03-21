ФАС обсудит с «Яндексом» тарифы такси ФАС: к «Яндексу» могут применить антимонопольные меры из-за тарифов такси

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с примет меры антимонопольного реагирования к «Яндексу», если не будут решены вопросы по тарифам такси, заявил начальник отдела информационных технологий управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников, передает РИА Новости. По его словам, сейчас с агрегатором ведутся переговоры.

У нас есть диалог с компанией «Яндекс» по тарифам, у нас есть некоторые вопросы по ним. Соответственно, предполагаем, что в ближайшее время мы как-то эти вопросы начнем прояснять... Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования, — сказал Котельников.

Ранее ФАС выявила у сервиса «Яндекс.Такси» нарушения, связанные с завышением цен на поездки, а также блокировкой водителей и пассажиров, Как сообщил заместитель руководителя службы Петр Иванов, за 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб от пользователей.

Ранее поездки на такси в отдельных регионах подорожали на 44%, а в среднем по стране — на 5%. Это произошло на фоне вступления в силу новых требований к этому виду транспорта. Кроме того, на величину среднего чека оказали влияние выросшие за год траты на обслуживание, лизинг авто, расходы водителей и издержки таксопарков, алгоритмы балансирования спроса/предложения, которые привели к изменению цены в приложениях агрегаторов такси.