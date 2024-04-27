ФАС обратилась к производителям стройматериалов в связи с паводками ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен из-за паводков

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Федеральная антимонопольная служба России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков, обрушившихся на некоторые регионы страны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В частности, речь идет об Оренбургской, о Курганской, Тюменской областях, об Алтайском крае и близлежащих регионах.

ФАС России ведет регулярный мониторинг цен на строительные материалы. В связи с паводковой обстановкой в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы, — говорится в сообщении.

По данным, имеющимся в распоряжении ФАС, Минпромторга и Минстроя России, сейчас оснований для повышения цен на стройматериалы отсутствуют. Ведомство призвало донести соответствующую информацию до торговых домов, дилеров и агентов.

Специалисты Федеральной антимонопольной службы ранее обнаружили картельный сговор при внедрении нацпроектов «Образование» и «Демография» на 2,8 млрд рублей. По данным ведомства, в организации картеля подозревают ООО «Гардарика», ООО «Парк Инвест» и двух индивидуальных предпринимателей.