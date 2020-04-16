ФАС не получала жалоб от аптек на поставщиков на завышение цен

https://static.news.ru/photo/e5604800-7ff1-11ea-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жалобы от аптек на поставщиков на завышение цен на лекарственные препараты отсутствуют. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее СМИ сообщали, что рост цен в аптеках доходит до 15%, в том числе на жизненно важные лекарства.

Антимонопольное ведомство таких жалоб не получало, — цитирует ТАСС сообщение ФАС.

При этом исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева заявила агентству, что аптеки цены на лекарства не поднимали.

Как писал NEWS.ru, ФАС заявила о выявленной недобросовестной конкуренции при продаже медицинских масок аптеками «Самсон Фарма» и «Доктор Столетов» в Москве.

Проверка показала, что маски продавали только в количестве нескольких штук и только в комплекте с другими товарами — например, с витаминами и санитайзерами. Если покупатель отказывался от приобретения полного набора, в продаже масок ему отказывалось.