https://static.news.ru/photo/3081e9ec-d31d-11e9-a4c1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не намерена забирать часть полномочий у Банка России. С таким предложением на Восточном экономическом форуме выступил президент корпорации РУСАЛ олигарх Олег Дерипаска.
Думаю, он в глубокой полемике это сказал. Центральный банк великолепно работает, он справляется со своими обязанностями. Мы никогда не посягали на это, — цитирует РИА Новости главу ФАС Игоря Артемьева.
Выступая на Восточном экономическом форуме, российский бизнесмен подверг критике работу Центробанка и предложил передать Федеральной антимонопольной службе полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью финансового и банковского сектора.
Ранее News.ru писал, что на форуме Олег Дерипаска также заявил, что переводу бизнеса в национальную юрисдикцию мешает работа российских судов, которая не устраивает предпринимателей. Он отметил, что не знает ни одного предпринимателя, которого бы устраивала работа российской судебной системы. При этом Дерипаска не отрицает и многих положительных изменений, отмечая при этом их недостаточное количество.