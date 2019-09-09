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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ временно остановила изучение дела нефтетрейдеров до окончания судебных слушаний по этому вопросу. В феврале текущего года ведомство начало расследование в отношении «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018-го.

Организации подозреваются в картельном сговоре. Их решения, считают в ФАС, могли спровоцировать повышение стоимости бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98, пишет РИА Новости. Ранее News.ru сообщал, что ФАС внесла в правительство законопроект...