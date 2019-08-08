https://static.news.ru/photo/73b3549a-b9d1-11e9-8014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная антимонопольная служба планирует принять решение по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везёт» после проведения анализа ситуации на рынке. Он должен завершиться в середине сентября.

Предварительных результатов пока нет. Решение по „Яндекс.Такси“ и „Везёт“ будет приниматься по результатам анализа рынка. Если будет завершён раньше, то решение будет раньше, — сказала журналистам начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

«Яндекс.Такси» ранее объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы «Везёт». Акционеры последней получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.

5 августа стало известно, что «Яндекс.Такси» нашел партнёра по внедрению системы мониторинга усталости водителей. Сервис начнёт сотрудничать с компанией VisionLabs, занимающейся разработкой ПО и облачных сервисов для распознавания и анализа лиц.

Технология будет тестироваться на нескольких тысячах автомобилей, в том числе и машинах, заказываемых через приложение Uber Russia. Устройство представляет собой девайс размером со смартфон или видеорегистратор, который крепится в транспортном средстве напротив водителя и отслеживает на его лице 68 точек благодаря технологии компьютерного зрения. Оно фиксирует направление взгляда, поворот головы и частоту моргания и в случае подтверждения усталости подаёт специальный сигнал, писал News.ru.