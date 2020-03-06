https://static.news.ru/photo/bdc2e38a-5f84-11ea-89ca-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пузыревский Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может передать правительству РФ свои тарифные полномочия. При этом ведомство намерено осуществлять лишь процедурный контроль, как в сфере госзакупок.

Отдельные отраслевые особенности каждой регулируемой сферы деятельности отнесены на уровень актов правительства. При их разработке и принятии будет учтена отраслевая специфика в соответствии с требованиями представителей рынка, — сообщил «Коммерсанту» замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

По данным газеты, ФАС передаёт в правительство почти все политические тарифные решения: порядок госрегулирования тарифов, их перечень и методики расчёта, основы ценообразования, определение их предельных максимальных и минимальных значений. За правительством также закрепляется решение вопросов инвестпрограмм госмонополий: их утверждение, расчёт нормы доходности и порядок согласования с ФАС.

Как писал NEWS.ru, введение единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию не приведёт к повышению расценок, заверили в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В результате реформы тарифы не должны быть выше 3,4 рубля за 1 кВт/ч, а в тех регионах, где они на данный момент ниже, повышения стоимости не планируется. При этом, согласно подготовленным «Россетями» предварительным расчётам тарифных последствий от дифференциации тарифа ФСК, цена электроэнергии для подключённых к магистральным сетям потребителей в 2020 году может увеличиться на 44,5%, в 2021 году — на 26%, а в 2022 году еще на 25,9%.