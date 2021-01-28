ФАС договорилась с нефтяниками и Минэнерго о стабилизации цен на бензин

https://static.news.ru/photo/b026fab6-619c-11eb-beec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские компании из нефтяной отрасли увеличат выпуск и запасы бензина на нефтеперерабатывающих заводах, что позволит стабилизировать розничные цены на топливо в стране в пределах инфляции.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что ведомство разработало и согласовало с представителями отрасли пакет мер, которые не позволят ценам на бензин расти с опережением показателя инфляции.

Среди таких мер: увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объёмов продаж на бирже, — цитирует Шаскольского ТАСС.

Нефтяные компании по этому вопросу заняли позитивную и ответственную позицию. Шаскольский сообщил, что совместный приказ Министерства энергетики РФ и ФАС о повышении нормативных объёмов реализации топлива на бирже подпишут в феврале.

Нефтяники это поддерживают. По бензину будет [увеличение норматива с 10%] до 11%, — заключил глава ФАС.

Ранее в пресс-службе Минэнерго рассказали NEWS.ru, что рост оптовых цен на бензин в России в начале 2021 года вызвало изменение макроэкономических параметров.