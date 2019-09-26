https://static.news.ru/photo/6f1c18da-e04c-11e9-9063-fa163e074e61_660.jpg Фото: fas.gov.ru

Правительство рассматривает ряд поправок в законодательство о проведении госзакупок. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, предлагается наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями, позволяющими пресекать практику работы с единственным поставщиком, когда конкурс признан несостоявшимся.

Глава кабмина пояснил, что недобросовестные заказчики зачастую используют такую схему, чтобы отсечь конкурентов. В итоге лишь одна компания участвует в конкурсе и признаётся победителем.

Медведев подчеркнул, что теперь такая ситуация будет анализироваться ФАС. Контракт будет заключаться только с согласия ведомства, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что госзакупки обезболивающих лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, могут быть упрощены. С этой целью предложено отменить процедуру торгов.