Правительство рассматривает ряд поправок в законодательство о проведении госзакупок. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, предлагается наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями, позволяющими пресекать практику работы с единственным поставщиком, когда конкурс признан несостоявшимся.
Глава кабмина пояснил, что недобросовестные заказчики зачастую используют такую схему, чтобы отсечь конкурентов. В итоге лишь одна компания участвует в конкурсе и признаётся победителем.
Медведев подчеркнул, что теперь такая ситуация будет анализироваться ФАС. Контракт будет заключаться только с согласия ведомства, передаёт
Ранее News.ru писал, что госзакупки обезболивающих лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, могут быть упрощены. С этой целью предложено отменить процедуру торгов.