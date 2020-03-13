https://static.news.ru/photo/21c681f4-6532-11ea-8e22-fa163e074e61_660.jpg Андрей Цыганов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Иностранный капитал на фоне повышенной волатильности не даёт сигналов о желании отказаться от проектов в России, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цыганов. Он добавил, что опытные бизнесмены смогут найти выход из сложившейся ситуации в экономике.

Мне кажется, условия такой волатильности — это же для людей, которые умело, в течение многих поколений, столетий на таких рынках работают и знают там всё, — они смогут найти свой профит и в этой ситуации, — приводит слова чиновника агентство ПРАЙМ.

Непосредственного кризиса на потребительском рынке России пока не наблюдается, однако состояние экономики страны действительно предгрозовое. Об этом NEWS.ru заявили в Институте исследования рынка GfK. Как отметили аналитики, в потребительском секторе пока нет отката спроса и всего того, что может стать источником для экономических шоков.

Ранее Центробанк спрогнозировал ускорение инфляции в России на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных рынков. Рост цен разгонит ослабление рубля, писал NEWS.ru.