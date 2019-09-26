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Американская корпорация ExxonMobil продаст активы в сфере нефтедобычи и геологоразведки в Норвегии местной Var Energy за $4,5 млрд.

В число активов входят доли Exxon в более чем 20 действующих месторождениях. Оператор большинства из них — норвежская Equinor. Совокупная добыча на этих месторождениях составляет около 150 тысяч баррелей в сутки, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на заявление представителя корпорации.

Закрытие сделки ожидается в конце 2019 года. Она будет осуществлена в рамках плана по реализации непрофильных активов Exxon на $15 млрд.

Как ранее писал News.ru, на шельфе Норвегии нашли новые запасы газа и конденсата. Согласно сообщению Equinor, разведочное бурение на проекте началось в октябре 2018 года и осуществлялось консорциумом нефтегазовых компаний в составе Equinor, Petoro, ExxonMobil и Total. По итогам работ были обнаружены новые запасы газа и конденсата. Их объём, согласно предварительной оценке, составляет от 6 до 25 млн баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении.