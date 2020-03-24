https://static.news.ru/photo/d8912e3a-6e19-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Фактическая остановка деловой активности в еврозоне из-за коронавируса приведёт к сильнейшему экономическому кризису. Уже сейчас индекс деловой активности (PMI), который является одним из главных показателей, отражающих состояние экономики, достиг минимума с 1998 года и установил антирекорд за всё время наблюдений.

В настоящий момент показатель хуже, чем во времена всемирного экономического кризиса 2008-2009 годов, отмечают аналитики Bloomberg.

По мнению экспертов, Евросоюз ждёт самое большое падение ВВП с момента его образования. Проблемы с поставками и падение спроса на товары из-за эпидемии COVID-19 уже заставили многие европейские автоконцерны остановить производство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны мира стоят на пороге мощного финансового кризиса, который может стать более опасным, чем предыдущий катаклизм. Об этом британской газете The Independent заявил американский экономист французского происхождения Джесси Коломбо, который прославился тем, что с высокой точностью угадал наступление глобального кризиса 2008 года.