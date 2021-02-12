Евросоюз ужесточил меры по защите своих торговых интересов

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Новые правила правоприменения в торговле вступили в силу в Евросоюзе 13 февраля. ЕС таким образом намерен усилить защиту своих торговых интересов.

Европейский союз должен иметь возможность защитить себя от недобросовестной торговой практики. Новые правила помогут защитить нас от тех, кто пытается воспользоваться нашей открытостью, — приводит заявление зампреда Европейской комиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса «Интерфакс».

Еврочиновник уточнил, что в ЕС предпочли бы пользоваться реформированной и эффективной системой урегулирования споров во Всемирной торговой организации (ВТО) и продолжают работать над её созданием. Однако Евросоюз не хочет «оставаться пока беззащитным». Новые правила позволят сообществу «решительно и настойчиво» реагировать на вызовы в торговле.

Принятие новых правил стало реакцией на блокировку деятельности Апелляционного органа ВТО. В Евросоюзе считали процедуру принятия контрмер в ответ на нарушения чересчур долгой и громоздкой. Пересмотренные нормы правоприменения позволяют ЕС реагировать на срыв торговых сделок, даже если ВТО не может вынести решение из-за противодействия одного из членов организации. Евросоюз сможет действовать в своих интересах, не дожидаясь разрешения спора в ВТО. Новые правила позволят принимать контрмеры не только в отношении товаров, но и услуг, и связанных с торговлей прав интеллектуальной собственности.

ЕК обязалась разработать механизм противодействия торговому давлению и представить его до конца 2021 года. Также решено учредить должность главного представителя ЕС по правоприменению в торговле.

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