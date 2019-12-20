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Евросоюз осудил введение Соединёнными Штатами экономических ограничений в отношении предприятий, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес, — приводит заявление ТАСС.