Евросоюз осудил введение Соединёнными Штатами экономических ограничений в отношении предприятий, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель Еврокомиссии.
ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес, — приводит заявление ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу. Правила действия ограничительных мер требуют, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали работать на строительстве газопроводов.