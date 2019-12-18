Совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода.
Предыдущий срок действия экономических ограничений истекал 31 января 2020 года.
Совет продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года, — сказано в коммюнике, распространённом пресс-службой Совета
Между тем, вероятность того, что американский законопроект о так называемых «адских санкциях» будет принят, не превышает трёх процентов. Такого мнения придерживаются аналитики, писал NEWS.ru.
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