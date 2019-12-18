https://static.news.ru/photo/daadacbc-2264-11ea-b031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода.

Предыдущий срок действия экономических ограничений истекал 31 января 2020 года.

Совет продлил санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года, — сказано в коммюнике, распространённом пресс-службой Совета

Между тем, вероятность того, что американский законопроект о так называемых «адских санкциях» будет принят, не превышает трёх процентов. Такого мнения придерживаются аналитики, писал NEWS.ru.