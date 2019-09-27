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Потери Европейского союза от антироссийских санкций в пять раз выше, чем у Российской Федерации. Об этом на международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» в Калининграде заявил секретарь генерального совета партии «ЕР», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Потери Евросоюза от незаконных рестрикций против российских компаний больше российских почти в пять раз. Если бы наши отношения не ухудшились по вине западных политиков, то сейчас товарооборот вполне мог бы достичь полутриллиона евро, — цитирует РИА Новости политика.

Он добавил, что торгово-экономические и административные ограничения не помешали стать ЕС одним из основных партнёров РФ — по итогам прошлого года общий товарооборот составил около €300 млрд.

Ранее News.ru писал, что потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций. Такое заявление сделал спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири. Он также отметил, что РФ удалось смягчить удар от санкций путём развития собственного производства.