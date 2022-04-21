Евросоюз может отказаться от российской нефти в ближайшие недели

Евросоюз может ввести эмбарго на импорт нефти из России в течение нескольких недель, но точной даты пока нет. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что пока присутствует сопротивление со стороны некоторых стран-членов ЕС, но нужно добиваться согласия всех союзников на запрет российских углеводородов.

Мы обсуждаем вопрос запрета на поставки нефти из России, ведь нефть — это первый источник валюты для России. Она приносит России 700 миллионов долларов в день. В день! Поэтому запрет на её поставки нанесёт удар по российской экономике и власти РФ, — сказал Ле Мэр.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о неготовности союза вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из РФ. Сразу несколько стран — участниц Евросоюза пригрозили заблокировать такое решение в случае его вынесения на голосование.

Также стало известно, что ФРГ в 2022 году заплатит России рекордные суммы за нефть и газ. Расходы страны на нефть могут вырасти с прошлогодних €11,4 млрд до €14,3 млрд, а на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд.