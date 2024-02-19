Евросоюз и Россия сократили торговлю втрое: кто потерял от этого больше

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Товарооборот России и Евросоюза сократился почти втрое в 2023 году — причем как по сравнению с 2022-м, так и с 2021-м. Очень многие ресурсы, в том числе нефть, нефтепродукты, сжиженный и трубопроводный газ, Россия была вынуждена из-за санкций перенаправить в менее заинтересованные страны. В том числе в Индию и Китай. Тем не менее Европа еще покупает часть российских ресурсов. Кто потерял больше от санкций за последние два года — РФ или ЕС, в материале NEWS.ru.

Как изменилась торговля России и Евросоюза в 2023 году

По свежей статистике европейского агентства Eurostat, товарооборот стран Евросоюза с Россией в 2023 году сократился в денежном выражении в 2,9 раза по сравнению с аномальным 2022-м. Тогда мировые цены на нефть в среднем составляли $100 за баррель, и Россия, несмотря на начавшиеся санкции, получила более €90 млрд от ее продажи в европейские страны, пишет РБК. Западный мир закупал российские ресурсы впрок, понимая, что с конца 2022 года будет отказываться от них из-за нефтяного эмбарго.

Относительно «досанкционного» 2021 года оборот взаимной торговли ЕС и России в 2023-м упал примерно так же — в 2,8 раза. По итогам 2023-го импорт российских товаров в 27 европейских стран составил €50,6 млрд, а европейский импорт в Россию — €38,3 млрд.

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Что произошло с закупками нефти и газа

Несмотря на вступившее в силу 5 декабря 2022 года нефтяное эмбарго, а 5 февраля 2023 года — эмбарго на нефтепродукты, часть российского черного золота все еще поставляется в Европу. Но его доля невелика.

Если до спецоперации, в 2021 году Россия поставила Евросоюзу нефть почти на €43,3 млрд, то в 2023-м совокупный объем поставок нефти, даже вместе с нефтепродуктами (бензином, дизелем, мазутом и т.п.) дотянул только до €12,4 млрд. Поставки же газа (трубопроводного и сжиженного) вышли в прошлом году на уровень €16,7 млрд, что тоже крайне мало. Это в 2,9 раза меньше, чем в 2022 году.

Что потеряла Европа

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с NEWS.ru напомнил точку зрения Министерства иностранных дел России. В ведомстве заявили, что антироссийские санкции вынудили страны Европы потерять $1,5 трлн. «Только за газ Европа переплатила €185 млрд. Сюда же можно отнести и потери от покупки российской нефти и нефтепродуктов у третьих стран. Ограничения и санкции — это всегда палка о двух концах. То есть санкции воздействуют и больно бьют не только на субъект, но и на объект рестрикций», — считает Калманович.

В свою очередь руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман подчеркнул, что закрытие официальных каналов продаж вовсе не означает полного прекращения фактической торговли. NEWS.ru и многие западные СМИ уже писали о различных способах поставок Западу той же нефти. Например, через подставные фирмы в ОАЭ, серый танкерный флот, а также путем разбавления российской нефти топливом из других стран во время перевалки грузов.

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Смог ли Китай на самом деле заменить Европу

Если для Европы в мирном 2021 году тысяча кубов трубопроводного газа из России стоила $270, то Китай покупал его максимум за $200, а часто — всего за $120–140. То есть цена для Китая порой была вдвое ниже, чем для Европы.

Когда же началась спецоперация и стало ясно, что западный мир будет отказываться от российской энергии, Китай воспользовался ситуацией и почти сразу потребовал скидки еще и на сжиженный природный газ (СПГ). В стоимостном выражении в 2022 году импорт СПГ в Китай увеличился в 2,4 раза, до $6,7 млрд. Трубопроводного газа — в 2,6 раза, до $3,98 млрд. В итоге это $10,7 млрд.

Сумма кажется большой, но для сравнения, только за девять месяцев 2022 года и только за СПГ Европа заплатила России $13,4 млрд — то есть продавать газ в Европу было по-прежнему гораздо выгоднее.

За весь 2023 год РФ отправила ЕС сжиженный и трубопроводный газ на €16,7 млрд. Для сравнения, Китай за 2023 год купил у России СПГ и трубопроводного газа на €10,8 млрд. То есть даже сейчас, в условиях санкций и подорванных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» Европа дает России в 1,5 раза больше денег за газ, чем Китай.

И похожая ситуация — с нефтью, золотом и другими металлами — была в 2022 году. В конце 2022-го и начале 2023-го Европа почти полностью отказалась от российской нефти и нефтепродуктов. В результате в прошлом году, по сравнению с позапрошлым, Россия лишилась почти четверти (23,9%) своих нефтегазовых доходов.

Фото: Xiao Yonghang/XinHua/Global Look Press

Что еще потеряла Россия

Общие же потери российской стороны от санкций сложно оценить, потому что из-за глобального перестраивания логистики у нашей страны растут затраты и на переориентирование экономики. «Это касается как нефти и газа, так и готовой продукции. Затраты на переориентирование экономики, в частности на расширение и строительство инфраструктуры, измеряются в миллиардах рублей», — добавляет Шнейдерман.

В то же время аналитики указывают, что россияне продолжают и покупать, и ремонтировать европейские автомобили, носить одежду европейских брендов — такова сила привычки и элементарный здравый смысл. Но из-за усложнения логистики, появления множества посредников и падения курса рубля после нефтяных санкций на 25% все это теперь стоит дороже, чем раньше.

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