Европейский центробанк предупредил кредиторов о санкциях против РФ

Европейский центральный банк предупредил кредиторов, которые представлены в России, о том, что они должны быть готовы к введению международных санкций против Москвы. Они последуют в случае вторжения России на Украину, сообщает Financial Times.

Издание отмечает , что ЕЦБ, контролирующий 115 крупнейших банков еврозоны, разослал предупреждение после заявления США об «огромных последствиях» для России, если она отправит военных в Украину.

Также представители ЕЦБ запросили у банков подробную информацию о том, как они станут действовать, если придётся отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Международные банки, включая их российские дочерние компании, располагают средствами около $121 млрд, которые должны им российские компании, и $128 млрд в виде кредитов и депозитов российских организаций.

Ранее стало известно, что базирующаяся в Вене Sberbank Europe AG подала в суд на Европейский центральный банк. «Дочка» российского «Сбера» оспаривает решение, которое ЕЦБ принял в отношении неё 2 августа, тогда на банк был наложен административный штраф за нарушение банковского законодательства.