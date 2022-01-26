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Европейский центробанк предупредил кредиторов о санкциях против РФ

22:53, 26 января 2022
Европейский центробанк предупредил кредиторов о санкциях против РФ Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Европейский центральный банк предупредил кредиторов, которые представлены в России, о том, что они должны быть готовы к введению международных санкций против Москвы. Они последуют в случае вторжения России на Украину, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что ЕЦБ, контролирующий 115 крупнейших банков еврозоны, разослал предупреждение после заявления США об «огромных последствиях» для России, если она отправит военных в Украину.

Также представители ЕЦБ запросили у банков подробную информацию о том, как они станут действовать, если придётся отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Международные банки, включая их российские дочерние компании, располагают средствами около $121 млрд, которые должны им российские компании, и $128 млрд в виде кредитов и депозитов российских организаций.

Ранее стало известно, что базирующаяся в Вене Sberbank Europe AG подала в суд на Европейский центральный банк. «Дочка» российского «Сбера» оспаривает решение, которое ЕЦБ принял в отношении неё 2 августа, тогда на банк был наложен административный штраф за нарушение банковского законодательства.

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