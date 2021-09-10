Европейский бизнесмен призвал отказаться от «сдерживания» России и Китая

Представители европейского бизнеса заинтересованы в прекращении «сдерживания» и изоляции России, так как возможный крах её экономики может привести к сдвигам, нежелательным не только для России, но и для всего западного мира. Об этом на Столыпинском форуме заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса, президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Вандерплаетсе уточнил, что пандемия должна открыть европейцам глаза на необходимость сотрудничества с Россией, тогда как отсутствие такого сотрудничества отрицательно скажется и на самом Западе. Это же касается и Китая, который готовится бросить вызов западным компаниям в сфере производства полупроводников и обеспечить «большие проблемы» компаниям вроде Intel.

Сейчас в Европе существует принцип, согласно которому российские компании не хотят пускать в сферу производства микроэлектроники. Но это недальновидно и неправильно, — добавил бизнесмен.

Он призвал перейти от агрессивной конкуренции к сотрудничеству и отказаться от искусственного сдерживания конкурентов при помощи политических методов, включая санкции, что приведёт к их замыканию в естественных границах.

Ранее президент ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании готовы к сотрудничеству с российским бизнесом в различных сферах, однако этому мешает неактивность российского бизнеса и отсутствие отраслей с полными цепочками производства.