https://static.news.ru/photo/72d2bad8-6cf1-11ea-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Фондовые рынки стран Западной Европы заметно понизились в ходе торгов 23 марта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 3,92% и достиг отметки 281,55 пункта.

Британский индекс FTSE 100 лишился 4,36%, германский DAX — 3,63%, французский CAC 40 — 3,44%., итальянский FTSE MIB — 2,82%, испанский IBEX 35 — 2,45%.

Ранее NEWS.ru писал, что индекс Московской Биржи на открытии торгов 23 марта опустился на 4,2%, до отметки 2234,3 пункта, по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 20 марта. Индекс РТС упал на 6,2% и составил 866,9 пункта. В лидерах падения — акции российских нефтяных компаний и банковского сектора. Снижение составляет в районе 3–6%.