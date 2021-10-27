Европейские цены на газ опустились ниже $1000 на открытии торгов

Цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских хранилищ газа. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:01 мск снизилась до отметки $973 за тысячу кубометров, или €81,2 за мегаватт-час. По состоянию на 9:09 мск цена газа ускорила падение, достигнув отметки $956 за тысячу кубометров, или €79,8 за мегаватт-час.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру повысить объёмы газа в европейских хранилищах. Миллер ответил, что концерн так и поступит, как только 8 ноября завершит заполнение хранилищ в России. После этого заявления цены фьючерсов на газ по индексу голландского TTF упали на 3% и составили $1014,8 за тысячу кубометров. Это на 4,4% ниже расчётной стоимости цены вторника, 26 октября.