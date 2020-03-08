Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, привело к значительному снижению европейских фондовых индексов.
Как
Нефтяные компании предсказуемо пострадали от падения котировок больше всех. Так, акции BP подешевели на 19,5%, а ценные бумаги Royal Dutch Shell — на 17%.
Цены на нефть снижаются после провала переговоров о продлении сделки по сокращению добычи сырья ОПЕК+. В понедельник, 9 марта, стоимость энергоресурса упала сразу на 30%, передавал NEWS.ru. Вслед за обвалом нефтяных цен серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.
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