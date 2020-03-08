https://static.news.ru/photo/56ca39fe-6230-11ea-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Yang/Xinhua/Global Look Press

Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, привело к значительному снижению европейских фондовых индексов.

Как передаёт ПРАЙМ, самое серьёзное падение показал итальянский индекс FTSE MIB — до 18475,91 пункта, на 11,17%. Остальные основные показатели сократились на 7-8%. Британский индекс FTSE уменьшился на 7,69% до 5965,77 пункта, немецкий DAX — на 7,94% до 10631,63 пункта, французский CFC 40 — на 8,39% до 4707,91 пункта.

Нефтяные компании предсказуемо пострадали от падения котировок больше всех. Так, акции BP подешевели на 19,5%, а ценные бумаги Royal Dutch Shell — на 17%.

Цены на нефть снижаются после провала переговоров о продлении сделки по сокращению добычи сырья ОПЕК+. В понедельник, 9 марта, стоимость энергоресурса упала сразу на 30%, передавал NEWS.ru. Вслед за обвалом нефтяных цен серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро российский рубль.