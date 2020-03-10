https://static.news.ru/photo/ca67423a-62a8-11ea-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Европейские фондовые биржи 10 марта открылись ростом на 1-1,3% после падения на 7-8% днём ранее.

По состоянию на 11:04 британский FTSE 100 прибавил 1,31% — до 6055,25 пункта, французский CAC 40 увеличился 1,46% — до 4776,8 пункта, немецкий DAX в плюсе на 0,73% — 10709,6 пункта.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства-члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Курс доллара резко вырос на старте торгов Московской биржи после обвала цен на нефть 9 марта. Американская валюта выросла сразу на 4 рубля и составила 72 рубля 77 копеек. Курс евро подскочил на 5 рублей и 21 копейку до 82,72 рубля.

Акции Роснефти в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. «Лукойла» теряет 14% после обвала нефтяных котировок 9 марта.

Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранных денежных средств на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, писал NEWS.ru.