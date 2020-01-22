Главный интерес практически всех мировых рейтинговых агентств — собственное обогащение. Чем «лучше» рейтинги соответствуют действительности, тем больше у них клиентов, и тем выше доход от них. Коммерческие компании, как правило, за присвоение магических «букв и цифр» платят, а при отсутствии финансовых вложений агентства отзывают свои характеристики. При этом государства обычно за такие репутационные оценки не платят, заявляют эксперты.

Совсем недавно германское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с «ВВВ-» до «ВВВ» со стабильным прогнозом. Об этом NEWS.ru сообщили в самом агентстве. Агентство повысило рейтинг РФ за «правильную» консервативную фискальную политику, сопровождающуюся низким госдолгом, а также за повышение устойчивости к внешним шокам. Несколько ранее похожую оценку поставило России и агентство Fitch. При этом более низкий рейтинг присвоило S&P — на уровне «BBB-». В свою очередь Moody's держит с 2019 года рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня (Baa3).

Рейтинг России может быть улучшен, если страна либо увеличит потенциал экономического роста за счет структурных реформ, например, через более высокий рост производительности, для того, чтобы компенсировать сокращение рабочей силы. Или же если вдруг санкции против России будут значительно ослаблены, что улучшит доступ российских компаний к рынкам капитала, рассказал NEWS.ru заместитель директора отдела государственных финансов европейского агентства Scope Ratings Якоб Сувальски.

По мнению доцента кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, цель подобных рейтингов — дать ориентир инвесторам.

Цель рейтинговых агентств — просто бизнес. Чем лучше их рейтинги соответствуют действительности — тем больше клиентов и доход от них. Коммерческие компании, как правило, платят за присвоение рейтинга. Оплата обычно ежегодная, и при ее отсутствии — рейтинг отзывается. Государства — обычно нет. Такие рейтинги «не покупаются». Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Как считает заместитель декана факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХИГС Вероника Коцоева, суверенные рейтинги стран нужны, в частности, для того чтобы оценить инвестиционную привлекательность государств.

Или оценить риски выхода компании (бизнеса) на те или иные рынки. Например, политические риски (насколько прозрачна и понятна правовая система, политические институты и т.п.); экономические риски (насколько устойчива экономика, перспективы экономического роста и т.п.) и т.д. Это если мы говорим о компаниях. Если мы говорим о стране, то высокий рейтинг — это значит велика вероятность иностранных инвестиций в ее экономику, и наоборот — при низком рейтинге. Вероника Коцоева заместитель декана факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХИГС заместитель декана факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХИГС

По словам Коцоевой, такие рейтинги помогают оценке риска финансовых потерь. Если с точки зрения страны, то логическая цепочка примерно такая: высокий рейтинг — высокие инвестиции — рост ВВП, увеличение темпов роста ВВП, основа для долгосрочного развития экономики.

Кроме того, говорит она, у страны с высоким рейтингом будет меньше проблем с привлечением международных займов, поскольку такой рейтинг свидетельствует о том, что вероятность полного и своевременного возврата долга очень высока. Стране с низким рейтингом такие займы привлечь будет сложнее и дороже.

Рейтинги — это прежде всего оценка кредитных рисков, полагает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Они очень сильно влияют на стоимость государственного долга страны. Несмотря на то, что после кризиса 2008-2009 были выпущены международные рекомендации по поводу того, что кредитные рейтинги не могут быть в полной мере основой для инвестиционных решений, они всё равно сохраняют важное значение для глобальных инвесторов, подчёркивает эксперт.

Что касается разницы рейтингов, во-первых, она незначительна, это все равно примерно одна и та же зона. Во-вторых, известно, что между рейтинговыми агентствами существует конкуренция и меньшие и более прыткие рейтинговые агентства бывают менее консервативны в своих оценках, нежели большая тройка. Поэтому здесь не нужно хвастаться победами, а стоит добиваться того, чтобы Россия когда-нибудь вошла в зону рейтингов А, и тем самым, будет отражено значительное улучшение её надёжности как заёмщика. Яков Миркин заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН

По убеждению доцента кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерины Новиковой, на сегодняшний день количество различного рода рейтингов не поддается никакому количественному подсчёту: они существуют абсолютно во всех областях, оценивая уровень развития объекта по сравнению с соответствующими конкурентами.

Большое количество рейтингов объясняется возможностью организации определенного рода бизнеса на основе публикуемых данных, что уже является по своей сути субъективной оценкой получаемых результатов. Данный факт подтверждается феноменом глобального кризиса 2009 года, когда международные рейтинговые агентства публиковали результаты по рейтингам инвестиционных компаний с наивысшими позициями, после чего разразился кризис, вскрывший в том числе договоренности рейтинговых агентств с компаниями. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

За последнее время, говорит она, такого рода примеры стали массовыми, включая рейтинги стран, таких как США, Китай, страны ЕС и т.д. Если говорить о ситуации с Россией, то и здесь рейтинговые агентства предсказывали глубокий спад в российской экономике в связи с наложенными на неё санкциями, что можно объяснить политикой международных рейтинговых агентств, действующих в соответствии с интересами своих акционеров (заинтересованных лиц).

В связи с этим, обращать внимание на такого рода рейтинги для принятия действительно серьёзных решений не стоит: в случае с европейским положительным рейтингом по российской экономике, это означает, что ЕС заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Россией и хотел бы найти точки соприкосновения после пятилетней санкционной войны.