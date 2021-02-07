Европе предрекли кризис экономики из-за отказа от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/12e02cea-6945-11eb-809e-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Отказ от проекта «Северный поток — 2» приведёт к коллапсу экономики Евросоюза. Об этом заявил доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Если ты не хочешь вообще угробить свою экономику, это означает необходимость потребления газа, — цитирует его телеканал «360».

По мнению Рогулева, в Берлине это понимают, поскольку для немцев это вопрос выживания. Но это актуально не только для Германии, но и для других европейских стран. Газопровод «Северный поток — 2» может обеспечить европейским странам стабильные поставки дешёвого газа.

Но остаются трансатлантические проблемы. Пока ещё не ясно, как относится к «Северному потоку — 2» новый президент США Джо Байден, — отметил он.

По его мнению, Байден не так заинтересован в продаже американского СПГ, как бывший президент США Дональд Трамп. Но, с другой стороны, Вашингтон был против газопровода из России в Германию ещё со времён 70-годов, как такие проекты появились.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар считает, что газопровод будет достроен, но будет функционировать в половину своей проектной мощности. Специалист подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель понимает, что этот проект выгоден стране с экономической точки зрения, а энергетический альянс с Россией необходимо укреплять.

По словам Рара, противники проекта из США так просто не успокоятся, а будут «использовать какие-то юридические инструменты и добиваться, чтобы газопровод функционировал наполовину».