Европарламент призвал ввести эмбарго на российские энергоносители

Евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую Евросоюз ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Как сообщается на сайте Европарламента, решение принято 413 голосами. Против голосовали 93 парламентария, 46 в голосовании не участвовали.

Европарламент требует немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России, — говорится в сообщении.

Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.

Дипломаты стран Евросоюза 6 апреля не смогли согласовать предложенный Еврокомиссией новый пакет санкций против России, который включает в себя запрет на импорт российского угля. Причиной неудачи стало несогласие в технических аспектах. Новую попытку согласования рестрикций против РФ представители стран Европы перенесли на 7 апреля. Впоследствии стало известно, что запрет на импорт угля из России вступит в силу в августе — на месяц позже, чем планировалось. Отложить введение запрета на импорт российского угля попросили власти Германии.

Для принятия новых ограничительных мер против Москвы необходимо, чтобы их поддержали все 27 государств — членов блока. Источники CNBC ранее сообщали, что страны ЕС во время обсуждения санкций расходились во мнениях, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из России.